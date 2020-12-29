Во Львове врач умер в своем рабочем кабинете

Во Львове прямо на рабочем месте в кабинете умер заведующий хирургическим отделением второй городской поликлиники Тарас Шеремета.

Сообщение об этом поступило правоохранителям 28 декабря примерно в 13:00, передает 032.ua. Другие СМИ отмечают, что смерть мужчины была естественной.

По словам пресс-секретаря Главного управления Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской, предварительно, признаков насильственной смерти медика не было обнаружено. Тело отправили на экспертизу для установления причины летального исхода.

Журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что заведующий хирургическим отделением второй львовской поликлиники давно боролся с болезнью.

В пресс-службе Нацполиции Львовщины изданию Zaxid.net объяснили, что смерть врача с 40-летним стажем была естественной. По неподтвержденной информации, у Тараса Шереметы оборвался тромб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве от коронавируса скончался известный инфекционист, бывший заведующий инфекционной реанимацией столичной больницы №9 Александр Артемов. Пятьдесят дней 61-летний мужчина провел в реанимации, где медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.