Во Львове возле предприятий санкционного Козака устроили акцию 'Геть московського козачка'. Фото и видео

Во Львове "Национальный корпус" пикетировал предприятия Тараса Козака, который попал под санкции СНБО. Акцию назвали "Геть московского козачка".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник штаба Львовского областного отделения "Haционального кopпycа" Богдан Бордун (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пикеты прошли под стенами офисов "Бетонстрой", "Будимекс проект", "Капитал Плаза" и "Трансмонолитавто". Эти объекты принадлежат семье Козака и Сергею Медведчуку – брату Виктора Медведчука.

Активисты принесли плакаты, автомобильные шины и "окровавленные" детские игрушки, а также зажгли файеры. Мероприятие они назвали предупредительно-информационным пикетом. Председатель Западного поприща "Национального корпуса" Сергей Бевз отметил, что для них важно бороться с антиукраинскими силами.

"Целью акциӥ было привлечение внимания к комерческой деятельности спонсора терроризма Тараса Козака. Соучастник гибридноӥ войны Кремля против Украиины беспрепятственно обогащается в нашей стране. В любом воюющем государстве, уважающем себя, что-то подобное представить просто невозможно", – написал Бордун.

В "Нацкорпусе" требуют реакции от власти и правоохранителей: расширения санкций на активы всей семьи Козака, проведение расследования о происхождении средств, которые он мог заработать, сотрудничая с РФ.

Кроме того, "Нацкорпус" призвал жителей Львова бойкотировать коммерческие структуры, принадлежащие Тарасу Козаку.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о наложении на нардепа Тараса Козака персональных санкций сроком на 5 лет. Также документом были введены санкции против телеканалов Виктора Медведчука, которые формально принадлежат Козаку – NewsOne, "112 Украина" и ZiK.

Деньги на покупку телеканалов Тарас Козак получил из оффшоров незадекларированной гражданской жены Натальи Лавренюк через банки в России и Беларуси. Женщина владеет квартирой в Москве стоимостью около 13 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители "Нацкорпуса" заявили, что разоблачили "титушек ОПЗЖ", которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" и нардепа Виктора Медведчука.