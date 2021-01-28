Во Львове решили бороться с гололедом с помощью кофе

Во Львове в рамках пилотного проекта решили посыпать обледенелые дорожки кофейной гущей.

Такую инициативу предложила советник мэра города Ирина Оршак, сообщается на сайте горсовета. Первый раз кофейную гущу планируют использовать в парке "700-летия Львова".

Ожидается, что абразивные свойства кофе помогут в борьбе с гололедицей, а гуща не будет причинять вред растениям. Привычная смесь песка и соли при этом может оставаться на дорожках после зимы, а также вредить животным.

В горсовете отметили, что подобную практику с кофейной гущей использовали в Великобритании, хотя и не массово.

Власти ожидают, что владельцы львовских кофеен будут безвозмездно поставлять гущу. Как заявила Оршак, представители горсовета планируют встретится с предпринимателями.

"Планируем посмотреть, какая же кофейная гуща после аппарата. Утверждают, что она сухая, но мы должны это проверить. Кроме того, под действием солнца кофейная гуща из-за того, что она черного цвета, поглощает в себя тепло, не отражая, а поглощая лучи. Вследствие этого она также борется с гололедом", – сказала Оршак.

В то же время советник мэра допускает, что гуща на улицах будет выглядеть не очень эстетично и станет цепляться на обувь. По этому рассыпать кофе будут пока что в парке. Если проект будет успешным, его могут расширить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 29 января, прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололед.