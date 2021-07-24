Во Львове разоблачили 'однорукого' попрошайку. Видео 'исцеления'

Во Львове вслед за Черновцами раскрыли попрошайку, который притворялся больным человеком. Так, в туристическом городе мужчина средних лет просил милостыню, делая вид, что у него только одна рука.

Активистам удалось установить, что на самом деле у него есть обе верхние конечности. Соответствующий ролик опубликовали в местном Telegram-канале "ZAHIDWTF" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Сначала нищего заметили на одной из оживленных улиц Львова. Он стоял на коленях, положив перед собой пакет, куда неравнодушные горожане могли бросать деньги.

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Во второй раз мужчину нашли и сняли в другом месте. Он находился рядом с другим вероятным бездомным в окружении картонных коробок. На этот раз он не просил милостыню, поэтому решил не прятать вторую руку под футболкой.

Нищий сказал, что его зовут Иван, а вторая рука "отросла", потому что ему помогли "высшие силы". Говоря это, мужчина указывал на небо.

"Исцеление нищего! Львов", – так подписали видео авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заметили женщину, которая просила милостыню в инвалидной коляске, которая через некоторое время стала и побежала, прихватив его с собой.

Также в столице разоблачили женщину, которая просила милостыню в метро, выдавая себя за человека с проблемами со здоровьем. В то же время каждый день в нее менялись симптомы.