Во Львове появилось новое убежище для людей, бегущих от российских обстрелов

Во Львове, на улице Дорошенка, открылось новое временное убежище для украинцев, убегающих от обстрелов российских войск. Это стало возможным благодаря кооперации Владимира Бородянского, БФ Твоя Опора, PRO PM и Натальи Дерен из 7CI Group. Свои площади для размещения людей предоставила компания Укртелеком.

Помещения оснащены всем необходимым для транзитного и временного пребывания. Сейчас там развернуто 59 койкомест, в дальнейшем их количество планируется увеличить до 200. Уже сейчас в переоборудованных помещениях находятся люди.

Партнеры, приобщившиеся к обустройству приюта, осуществляют ремонт и переустройство помещений, обеспечивают соблюдение норм и правил, привлекают финансирование и волонтерскую помощь. Укртелеком, со своей стороны, обеспечивает поставки к убежищу коммунальных услуг.

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Это не первое жилье для переселенцев, в обустройстве которого принял участие "Укртелеком": компания активно использует свои помещения для гуманитарных нужд в восьми городах: Кропивницком, Полтаве, Хмельницком, Ужгороде, Львове, Черновцах, Яремче, Ивано-Франковске. По состоянию на 21 марта организовано 224 койкоместа из которых в настоящее время заняты около половины.