Во Львове почтили память жертв российской агрессии: люди зажгли сотни лампадок, выложив из них карту Украины. Фото

Виталий Семченко
Общество
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Во Львове почтили память жертв российской агрессии: люди зажгли сотни лампадок, выложив из них карту Украины. Фото

5 апреля во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти". Украинцы зажгли сотни лампадок, выложив из них карту Украины.

Об этом сообщает "УНИАН". Также в городе состоялась панихида с участием представителей всех религиозных конфессий.

Таким образом местные жители почтили память украинцев, которые были жестоко убиты российскими оккупантами.

Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"
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Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"
Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"
Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"
Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"
Во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти"

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский выступил с эмоциональной речью на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном после появления доказательств преступлений РФ в городе Буча. Политик рассказал, что увидел накануне в опустошенном городе, где до сих пор находят десятки тел замученных мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно имя еще одного убитого россиянами украинца в селе Мотыжин под Киевом. Им оказался волонтер из Ирпеня Сергей Кубрушко. Мужчина вместе с товарищем привез людям гуманитарную помощь, однако оккупанты их уже поджидали.