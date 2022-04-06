Во Львове почтили память жертв российской агрессии: люди зажгли сотни лампадок, выложив из них карту Украины. Фото

5 апреля во Львове состоялась общегородская акция "Свет памяти". Украинцы зажгли сотни лампадок, выложив из них карту Украины.

Об этом сообщает "УНИАН". Также в городе состоялась панихида с участием представителей всех религиозных конфессий.

Таким образом местные жители почтили память украинцев, которые были жестоко убиты российскими оккупантами.

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Отметим, накануне президент Владимир Зеленский выступил с эмоциональной речью на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном после появления доказательств преступлений РФ в городе Буча. Политик рассказал, что увидел накануне в опустошенном городе, где до сих пор находят десятки тел замученных мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно имя еще одного убитого россиянами украинца в селе Мотыжин под Киевом. Им оказался волонтер из Ирпеня Сергей Кубрушко. Мужчина вместе с товарищем привез людям гуманитарную помощь, однако оккупанты их уже поджидали.