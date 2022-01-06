Во Львове от осложнений коронавируса умер художник и иконописец

Во Львове скоропостижно скончался известный украинский художник и иконописец Остап Лозинский. Причиной его смерти стали осложнения коронавируса.

Лозинскому было 38 лет. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку", – добавил он.

Лозинский родился во Львове в апреле 1983 года. Он учился во Львовском колледже декоративного искусства им. И. Труша, Львовской Национальной академии искусств и Институте народоведения НАН Украины.

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Остап был главой Львовской городской общественной организации "Ассоциация музеев и галерей", преподавателем, куратором всеукраинских и международных выставочных проектов, а также основателем галереи современного сакрального искусства Iconart.

Последнее время он работал в Национальном музее Андрее Шептицкого во Львове

За свою жизнь Лозинский организовал множество разнообразных выставок, среди которых "Гуцульское Рождество", "От Тайной Вечери до Воскресения", Второй всеукраинский музейный фестиваль "Музей в современном полиэтническом мире", "Украинские хоругви конца XVI – начала XX века" и другие.

Кроме того, он проводил и персональные выставки во Львове, а также принимал участие со своими работами в международных мероприятиях.

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