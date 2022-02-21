Во Львове обрушилась лестничная клетка в доме: люди оказались заблокированными в квартирах. Видео и фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В воскресенье, 20 февраля, в жилом доме по улице Ставропигийская, 5 во Львове обрушилась лестничная клетка между третьим и вторым этажами. В результате происшествия люди оказались заблокированными в своих квартирах.

Инцидент произошел около 13:00. Информации о погибших или травмированных нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подразделениями спасателей с помощью выдвижной лестницы проводилась эвакуация жителей со второго и третьего этажа подъезда. В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций обрушившейся лестницы.

Видео дня

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены 17 сотрудников ГСЧС, а также 4 единицы спецтехники.

В свою очередь в Telegram-канале ZAHIDWTF опубликовали момент падения лестницы, а также последствия внутри подъезда.

Напомним, в Одессе в аварийном доме, что находится в Суворовском районе, произошло обрушение стены. Она упала прямо на строителей, которые проводили демонтажные работы.

Также в начале 2022 года в Харькове произошла чрезвычайная ситуация – на проспекте Гагарина, 20 обрушилась стена нежилого здания.