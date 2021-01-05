Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн. Фото

Во вторник, 5 января, во Львове изъяли более 1 тонны героина из Пакистана на 2,3 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, это рекордная изъятая партия этого наркотика (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Молниеносная спецоперация Львовской областной прокуратуры совместно с областным управлением СБУ, ГУ БКОП СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа" – в ходе обыска на складе во Львове изъято более 1 тонны героина. Наркотическое средство было контрабандно ввезенно из Пакистана через Морской торговый порт "Южный" и перемещен по территории Украины и растаможен в Львове под видом пищевых продуктов", – говорится в заметке.

Венедиктова добавила, что героин расфасовали примерно по 5 кг и спрятали в пачки с рисом.

В результате правоохранители задержали "на горячем" четырех граждан Турции. Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.

Ориентировочная стоимость такой партии героина на "черном рынке" – более 2,3 млрд грн. Наркотик планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.

Через Львов перенаправили рекордную партию героина

Наркотик замаскировали под пищевые продукты

Героин расфасовали примерно по 5 кг и спрятали в пачки с рисом

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы и других правоохранительных органов Украины разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Европейский Союз.