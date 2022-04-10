Во Франкфурте-на-Майне прошел многочисленный митинг в поддержку Украины через зверства России. Фото и видео

В городе Франкфурт-на-Майне в Германии прошел многочисленный митинг в поддержку Украины из-за войны войны, развязанной Россией. Множество людей собралось на площади под сине-желтыми флагами, требуя остановить геноцид, закрыть небо над Украиной и ввести эмбарго на российский газ.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, в знак солидарности с украинцами участники акции легли на землю, протестуя против убийств мирных жителей. В некоторых из них были связаны за спиной руки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Напомним, что Германия уже неоднократно выразила свою поддержку Украине таким образом. В частности, 6 апреля в Берлине люди вышли на массовую акцию. Митинг провели перед Бундестагом. Участники акции потребовали ввести эмбарго на российский газ. Также нужно отказаться от нефти и угля из страны-оккупанта. В конце этого мероприятия люди легли на землю, почтив таким образом всех погибших в этой войне.

Также в столице Грузии Тбилиси люди вышли поддержать нашу страну. Участники акции собрались под зданием грузинского парламента. В память жертв резни, которую устроили россияне в оккупированных городах, активисты легли на землю и лестницу перед парламентом в тех позах, в которых нашли замученных мирных жителей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта в столицах многих стран Европы прошли многотысячные митинги в поддержку Украины и в знак осуждения военного вторжения российского правительства. Иностранцы вместе с украинскими эмигрантами в унисон скандировали лозунг "Нет войне!", "Украина, мы с тобой", "Слава Украине – Героям слава" и пели Гимн нашей страны.