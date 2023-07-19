В биполярном мире серой зоны вскоре не останется. Или под США — или под КНР. Без каких-либо промежуточных вариантов.

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К примеру, Грузия будет в скором времени под Китаем. Там и объединятся её разные кусочки, на которые поделил безропотную ныне Грузию мордор. Под Китаем, если резко не сменит ориентиры, в итоге окажется и Армения, найдя, таким образом, более реальный, чем россия, противовес Азербайджану, который под Турцией, которая в конечном итоге всё же под США. Казахстан и Средняя (Центральная) Азия тоже будут подкитайскими — кто через посредничество остатков россии, а кто и непосредственно.

Если Украина не сможет в сегодняшней войне полноценно победить, то всё, что останется под мордором, рискует тоже попасть — "через россию" — именно в китайскую часть человечества. Донбассу и Крыму, если мы их не успеем до тех пор освободить, это грозит особенно. И любителям русского языка, и случайно там оказавшимся. Так что надо поторопиться.

Процесс китаизации мордора идёт уже вполне открыто. Спикер их дурдумы не зря заявил, что учить пора не английский, а китайский. Очень знаково.

В личном плане дорога к Цивилизации открыта будет для тех украинцев, которые не только живут на свободной от россии земле, но и в равной степени идеально владеют украинским и английским. Русский — необязательное приложение. У кого русский — единственный, находится под угрозой. Если человек уже в возрасте, это может быть для него не так важно, но о языковом воспитании своих потомков он должен подумать.

Всего через пару поколений языковая карта мира может стать гораздо менее пёстрой. Как, между прочим, и политическая. Это — вопрос времени. Времени глобализации.