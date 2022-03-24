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Вместо песочницы на детской площадке – воронка: в сети показали, что принес "русский мир" в Северодонецк. Видео
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В Северодонецке оккупанты обстреляли детскую площадку. На месте попадания снаряда осталась глубокая воронка.
Запись из города, страдающего от постоянных бомбардировок, выложили в сеть 24 марта. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.
Прокуратура Украины постоянно собирает доказательства военных преступлений Кремля в войне против украинского народа. Сейчас известно о более 548 учебных заведениях, которые разрушила армия Путина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты незаконно вывезли детей с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей на территорию России.
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