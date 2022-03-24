Вместо песочницы на детской площадке – воронка: в сети показали, что принес 'русский мир' в Северодонецк. Видео

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В Северодонецке оккупанты обстреляли детскую площадку. На месте попадания снаряда осталась глубокая воронка.

Запись из города, страдающего от постоянных бомбардировок, выложили в сеть 24 марта. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Прокуратура Украины постоянно собирает доказательства военных преступлений Кремля в войне против украинского народа. Сейчас известно о более 548 учебных заведениях, которые разрушила армия Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты незаконно вывезли детей с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей на территорию России.

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