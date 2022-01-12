Вместо отдыха в полицейский участок: в аэропорту Абу-Даби задержали украинца из-за вымышленного обвинения. Эксклюзив

В аэропорту города Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) во вторник, 12 января, произошел вопиющий инцидент с украинцем, который вместе с семьей и детьми прилетел на отдых. Причиной его стало обвинение пассажирки того же рейса из Киева, заявившей, что он применил к ней физическое насилие. Мужчину почти сутки держали в полицейском участке, а его семье пришлось пережить огромный стресс, однако очевидцы считают, что обвинение надумано.

Об инциденте OBOZREVATEL рассказал киевлянин, собственник компании "Valion.Logachev" Александр Логачев. Неприятная ситуация произошла с его родственниками: Юлия и Максим, а также двое их детей и сын самого Александра, летели в Абу-Даби, а оттуда планировали попасть на отдых в Дубай. Логачев в это время ждал их в аэропорту.

Супруги разместили троих детей в самолете и сами сидели рядом. Женщина, которая со слов Логачева, спровоцировала конфликт, располагалась сзади них и в какой-то момент ей не что-то не понравилось, хотя дети вели себя прилично.

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"Дети в самолете нормально себя вели, ничего такого не происходило. Когда самолет уже сел, она резко подорвалась, начала собирать вещи, стоя на проходе. Юля попросила ее в вежливой форме отойти с прохода, ей нужно было сделать всего шаг, места хватало. Юле же нужно было собирать троих детей. На что женщина начала возражать, грубо отвечать. Юля сказала ей вести себя скромнее, потому что рядом дети. Та начала говорить: "Вы что думаете, что если у вас дети, то у вас больше прав? Я женщина, у меня прав еще больше, чем у вас! Вы вообще меня поняли?". Она также обзывала супругов "быдлом и чмошниками", – рассказал Логачев.

По словам мужчины, Максим в это время тоже встал и, вероятно, случайно задел женщину спиной.

"Она сразу начала на повышенных тонах говорить, что Максим не имел права к ней прикасаться и приставать и угрожала ему, мол "я вам сейчас такое устрою", – сказал он.

Как оказалось позже, женщина обратилась к полицейским, и поджидала супругов у выхода из аэропорта, пока те пройдут паспортный контроль и ПЦР-тестирование. Правоохранители предложили решить конфликт путем мирного разговора, но женщина была против и, как рассказал Александр, говорила: "Вы что думаете, что если у вас дети, то у вас прав больше? Я вам все докажу. Я женщина, у меня прав еще больше. Я вас всех посажу и порву".

"Я был свидетелем этого все. Я понимал, что ситуация абсурдная. Вероятно, девушка таким образом решила привлечь к себе внимание. Даже полиция была на нашей стороне", – отметил Логачев.

Ситуация в аэропорту затянулась на более четырех часов. Женщина не хотела решать конфликт. "Была уже ночь, у нас трое детей, они хотят есть. Мне пришлось отвезти их в ресторан и оставить Максима и Юлю", – рассказал Александр.

С его слов, Максим провел в полицейском участки целые сутки. Все это время заявительница контролировала, чтобы его не выпустили.

Украинцы обращались в консульство, Министерство иностранных дел Украины, в приемную Уполномоченного по правам человека, однако ни одна структура не смогла помочь. Как рассказал Александр, сотрудники консульства даже давали номера юристов, которых вообще не существуют.

Ситуацию удалось решить только с помощью местных юристов.

"Только они смогли достучаться к местной полиции. Пообещали, что Максима должны отпустить под мою ответственность. Конфуз в том, что полиция нам шла на уступки, пытались сделать так, чтобы она сама забрала заявление и решить мирно ситуацию. Все понимали, что мы правы. А она сидела там до конца", – подытожил Логачев.

Он также добавил, что девушку зовут Диана Острова. Судя по ее странице в Facebook она живет в городу Дубай, а родом из Киева. Она работает в компании "D&M Signature Holiday" Homes

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