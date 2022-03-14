'Вместе – непобедимая сила!' В Украине отмечают день добровольца. Видео

В Украине 14 марта отмечают День добровольца. Именно в этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й Батальон оперативного реагирования Национальной гвардии им. Кульчицкого.

Вместе украинские добровольцы создают непреодолимую силу для врага. Об этом говорится в обращении Министерства обороны в Telegram (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В видеообращении, посвященному Дню добровольца говорится, что защищать страну – это честь.

Стоит отметить, что с начала вторжения РФ в Украину по всей стране сотни тысяч человек добровольно вступили в ряды Вооруженных сил с целью защитить родную землю от оккупантов.

Видео дня

Решение о праздновании этого дня было принято Постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 № 1822 "Об установлении Дня украинского добровольца". Это было сделано с целью укрепления патриотического духа в обществе, повышения общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований.

Стоит отметить, что воевать против РФ в Украину прибывают и добровольцы из других стран. Так, добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими защитниками защищают нашу столицу от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере, три тысячи американских добровольцев намерены присоединиться к Интернациональному легиону для того, чтобы воевать в Украине против страны-агрессора России. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Кроме того, около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию.

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