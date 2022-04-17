Винницкая епархия УПЦ МП осудила РПЦ за поддержку войны против Украины и инициировала разрыв связей с Россией

Духовенство Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата осудило агрессию РФ против Украины. На фоне войны священники выступили за полную независимость от Российской православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба епархии. Там также попросили митрополита Винницкого Варсонофия организовать Архиерейский собор после окончания военных действий.

"Мы осуждаем вероломное вторжение войск РФ на территорию независимой Украины и развязывание войны против украинского народа и призываем как можно быстрее прекратить боевые действия. Никакие политические мотивы и оправдания этого вторжения, как бы красиво они ни звучали, не стоят даже одной капли человеческой крови", – сказано в сообщении.

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Констатируя тот факт, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл и другие спикеры московской патриархии оправдывают действия оккупантов, священники поставили вопрос о полной независимости и самоуправлении их церкви при сохранении каноничности и евхаристического общения со всеми поместными православными церквями.

"Учитывая все вышесказанное, просим Ваше Высокопреосвященство донести нашу просьбу до Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, а именно – по завершении боевых действий в Украине созвать Архиерейский собор нашей Церкви, на котором была бы сформулирована четкая позиция" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 200 украинских священников из Московского патриархата потребовали провести международный церковный трибунал против патриарха РПЦ Кирилла. Они уверены, что их настоятель не только изменил моральным и религиозным принципам, но и нарушил документ "Основы социальной концепции".