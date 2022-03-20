Везде разруха, уничтоженные дома и авто: в сети показали кадры из разбомбленного оккупантами Мариуполя

Марина Лисничук
Общество
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Везде разруха, уничтоженные дома и авто: в сети показали кадры из разбомбленного оккупантами Мариуполя
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За более чем три недели войны российские войска почти полностью разбомбили Мариуполь на Донетчине. Оккупанты продолжают постоянные обстрелы, одно за другим уничтожая уцелевшие здания, в подвалах которых прячутся люди.

Город, ныне оккупированный захватчиками, превратился в руины. В Telegram-канале "Вартові Еспресо" показали, как он сейчас выглядит (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах предстает разрушенная гражданская инфраструктура Мариуполя, на который оккупанты сбросили сотни ракет и бомб.

Разрушенная площадь в Мариуполе
Видео дня

На ранее опрятных улицах, где кипела жизнь, ни души. Там стоят размозженные и обгоревшие автомобили, многоэтажки, уничтоженные частные дома, офисы, парки. Разбитые дороги усеяны обломками уничтоженных построек.

Улицы Мариуполя окутал дым от последствий бомбардировок

В Мариуполе постоянно идут бои, эти звуки слышны на опубликованном видео. Об этом также свидетельствует дым, окутавший улицы города.

Уничтоженные автомобили мариупольцев

Несмотря на то, что оккупанты продолжают атаковать Мариуполь, он не сдается. Украинские воины демонстрируют исключительное мужество и героизм, защищая город, в котором до войны проживало 400 тысяч человек.

Ранее в сети показали, как выглядит Мариуполь с высоты: видео демонстрирует разрушенный город, где над домами стоит дым.

Напомним, что 20 марта российские войска нанесли авиаудар по школе искусств в Мариуполе. На здание, где скрывались около 400 человек, враг сбросил несколько бомб – оно полностью разрушено, судьба людей пока неизвестна.

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