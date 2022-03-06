Ветераны королевской пехоты Британии прибыли в Украину, чтобы встать на защиту страны от РФ. Фото

Ветераны Королевской морской пехоты Британии прибыли в Украину, чтобы принять участие в войне против России вместе с нашими воинами. Фото, где у британских военных берут интервью, на своей странице в Twitter опубликовал корреспондент американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

"Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами. Бен говорит, что чувствовал – он просто обязан помочь", – написал Томлинсон в своем посте.

Напомним, что украинские власти пригласили добровольцев из других стран, желающих помочь Украине в борьбе, присоединиться к специально сформированному Интернациональному легиону территориальной обороны.