Как помочь защитникам Украины после возвращения с войны реализовать себя в обществе? Какую стратегию должно выбрать государство для повышения уровня конкурентности защитников на рынке труда и развития предпринимательской деятельности внутри ветеранского сообщества?

Министр по вопросам ветеранов Ю.Лапутина уверена, что практическая поддержка предпринимательских инициатив ветеранов станет началом создания действенной государственной программы ветеранского бизнеса. Первым и очень важным шагом в этом направлении будет инициатива внедрения программы "Защита-развитие-благосостояние", которой будет заложено стратегическое видение развития ветеранского предпринимательства и повышения уровня конкурентности защитников Украины на рынке труда.

Для государства вопрос реализации предпринимательских инициатив ветеранов-защитников есть очень важным, потому что это люди, которые первыми пошли защищать нашу страну. Они есть могущественной силой, которая не только может защищать на передовой линии, но и возрождать державу в мирной жизни. Наша обязанность как государства поддержать их и создавать условия, которые бы помогли ветеранам стать активными членами гражданского общества – быть трудоустроенными, занятыми, иметь свое личное дело. Одним из шагов на пути к этому есть масштабирование ветеранского бизнеса и выделение его в отдельную категорию предпринимательства.

Инициатива Минветеранов – начать программы развития ветеранских бизнесов на законодательном уровне как отдельного вида деятельности и регулирования понятия ветеранской предпринимательской инициативы. Также важным есть развитие нетворкинга, чтобы ветераны знали, где, какие стартапы, проекты и инициативы уже задействованы, могли общаться друг с другом, трудоустраивая своих побратимов и развивая собственное дело. В условиях децентрализации большую роль имеет внедрение программ содействия предпринимательским инициативам, что и потом позитивно будет влиять на развитие громад и повышение национальной стойкости. Очень важно для ветеранов, вернувшихся домой, преодолеть сомнения в своих силах, получить поддержку и помощь в реализации собственного дела, о котором они мечтали, потому что очень часто они не имеют для этого достаточных знаний по законодательству, конкурентным возможностям рынка, условиям трудоустройства. В конце концов, это и недостаток стартового капитала, недопонимание приоритетов.

Поэтому важно, чтобы защитники могли получать профессиональные консультации различных специалистов и повышать свою финансовою грамотность. Нужно их обучать, как и где они могут реализовать себя и свои планы. Когда ветеран начинает понимать конъюнктуру рынка, какие у него права, он сам становится самодостаточным, может обеспечить себя работой и даже трудоустраивать других. Помочь в этом может создание удобных электронных сервисов, благодаря которым ветераны получают возможность использовать современные онлайн-платформы для ведения своих предпринимательских инициатив. Для этого Минветеранов занимается разработкой ветеранских сервисов. В условиях нехватки финансирования используются различные возможности поддержки наших защитников. Отдельная инициатива – это создание Украинского ветеранского фонда как государственного учреждения, что позволит привлекать инвестиции государственных и иностранных организаций, разработка комплексной государственной стратегии по повышению уровня конкурентных возможностей защитников Украины на рынке труда, содействие предпринимательским инициативам ветеранов войны.

Одним из инструментов содействия предпринимательским инициативам ветеранов войны будет создание соответствующей Государственной онлайн-платформы. На этом электронном ресурсе можно будет разместить информацию о ветеранских бизнесах, продаже товаров и оказании услуг. Это будет первой своеобразной площадкой для ветеранов, канал обмена опытом в основании и развитии собственного дела. Именно здесь можно будет размещать успешные проекты ветеранов. Это место, где будет собрана информация о существующих государственных и негосударственных программах поддержки ветеранского бизнеса с примерами заявок и бизнес-планов на каждую программу, конкурс или грант. Защита персональных данных ветеранов на онлайн платформе будет гарантироваться государством.

Хотя только 10% активного населения имеют возможность начать собственный бизнес, однако именно эти инициативные проценты могут стать толчком к развитию экономики. Это ответственность и нагрузка, но наши защитники именно и есть наиболее активной частью общества. Они поднялись в 2014 г. и пошли защищать Украину, точно так они могут и развивать нашу экономику и стать примером для других.

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