Ветеранам потребуются рабочие места, а не только социальные выплаты, – Гудыменко

Государству уже сейчас следует думать о привлечении иностранных инвестиций, чтобы обеспечить ветеранов российско-украинской войны достойными рабочими местами после Победы.

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Такое мнение в эфире канала Прямой высказал боец ВСУ, глава ОО "Мрия" Юрий Гудыменко.

Каждый ветеран будет смотреть в будущее, как его строить. Никто почти не говорит о рабочих местах, только о социальных выплатах и гарантиях. Это, мягко говоря, оптимистично. Украине нужно уже сейчас думать о создании рабочих мест для ветеранов, а для этого нужно привлекать иностранные инвестиции», – отметил Гудыменко.

По его словам, для ветеранов, которые на фронте получают 100 тыс. грн, возвращаться в гражданскую жизнь с максимальной зарплатой в 15 тыс. грн будет дополнительной психологической нагрузкой. Ветераны, которые борются за Украину свободу, теряя здоровье, после Победы должны получить достойное рабочее место и плату.

"Без инвестиций, без создания новых рабочих мест, без возможности переподготовки и обучения для ветеранов у нас будет очень много проблем", - подчеркнул глава ОО "Мрия" Юрий Гудыменко.