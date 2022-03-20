Ветеран польской Армии Крайовой и участник Варшавского восстания 1944 года поддержал украинцев. Видео

Ветеран польской Армии Крайовой Якуб Томаш Новаковский поддержал украинцев. Он также является участником Варшавского восстания 1944 года.

Видео его обращения в Twitter опубликовал поляк Марчин Чаплински. Он также исполнил несколько песен на украинском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обращаюсь к вам, дорогой и героический народ, который так храбро борется за свою землю и независимость, против варварского российского вторжения. Шлю вам всестороннюю польских военных и других ветеранов Армии Крайовой, а также участников Варшавского восстания. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали во времена германской и советской оккупации", – сказал он.

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Также Новаковский исполнил несколько песен на украинском языке.

В завершение он выразил уверенность, что помощь для Украины будет только увеличиваться, в том числе и от стран, которые сейчас остаются пассивными. По словам ветерана, они поймут, что будут следующими, если ничего не сделают для защиты от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в необходимости подготовки плана восстановления Украины. По его словам, в план Маршалла №2 должны быть включены в первую очередь самые богатые европейские страны, ведь именно они упустили момент, когда "можно было поставить плотину против российской агрессии".

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