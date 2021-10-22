Ветер утихнет, а температура поднимется до +22: синоптики дали свежий прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 22 октября, в Украине сохранится теплая погода. Порывистый ветер, который наблюдался в большинстве областей, утихнет.

При этом на Закарпатье пройдет небольшой дождь. Во всех остальных регионах – без осадков, сообщает Укргидрометцентр (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Температура воздуха на юге Украины поднимется до +22 градусов. Днем ожидается +14 +19 градусов, ночью чуть похолодает – до +7 +12 градусов. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Согласно прогнозам синоптиков, в западных и восточных областях страны возможны порывы 15-20 м/с.

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Отмечается, что на выходных в Украине начнется похолодание. В начале следующей недели во всех регионах Украины будет значительно свежее.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине зима 2021-2022 года будет значительно мягче по сравнению с прошлой. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.