"Весь взвод погиб": пленный российский оккупант позвонил жене и призвал донести до всех правду. Видео

Служба безопасности Украины показал видео разговора пленного раненного военного РФ со своей женой. Он признался супруге, что не ожидал со стороны украинцев хорошего отношения: его положили в больницу и прооперировали.

"Я сейчас в плену нахожусь, весь взвод погиб, со взвода никого не осталось. Я в больнице, мне сделали операцию, отнеслись по-человечески", – сказал военный оккупационных войск России.

Он попросил жену созвониться с женами его погибших товарищей: "Надо будет как-то выйти на часть, куда-то на армию. Надо как-то забирать наших парней отсюда, выходите на начальство, на всех, до Читы дозванивайтесь, нужно парней отсюда забирать, я тоже хочу домой".

Видео дня

Российский военный признался, что командование "обманным путем кинуло" его и его сослуживцев. "Из-за дураков страдает мирное население, много невинных людей. Нам рассказывали совершенно другое", – сказал он.

В свою очередь, жена пленного рассказала, что ее муж должен был находиться на учениях: "Верните мне мужа, он хороший человек, поверьте. Они уехали на учения, кто знал, что это произойдет, я бы никогда не отпустила. …Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна".

В СБУ призвали украинцев делиться этим видео, чтобы родные российских "освободителей" узнали, "где служат и кого убивают" их сыновья и мужья: "Потому что в Украине оккупантов ждут только смерть и свинец! Вместе победим!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России матери забили тревогу и требуют от властей вернуть из Украины домой их сыновей. Узнавать последних стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и пресса, чтобы донести до россиян истинные действия РФ.

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