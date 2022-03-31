Верещук: в Мариуполе остаются еще 100 тыс. жителей, около 45 тыс. – незаконно вывезли в 'ДНР' и Россию

Из Мариуполя гуманитарными коридорами эвакуировали около 75 тыс. мирных жителей. И еще необходимо вывезти из этого города в более безопасные места 100 тыс. женщин, детей, людей преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Об этом на брифинге заявила Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она добавила, что еще около 45 тыс. человек путинские войска незаконно депортировали в так называемые "ДНР" и в разные локации в России.

Также Верещук сообщила, что войска страны-агрессора РФ в Украине совершают огромное количество уголовных преступлений: убивают мирных жителей, издеваются над ними и насилуют, мародерят и так далее. Все эти бесчеловечные поступки оккупантов фиксирует Офис генерального прокурора Украины.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал, что бойцы полка "Азов" мужественно защищают Мариуполь. Борьба за город продолжается, и в среду, 30 марта, "азовцы" уничтожили более полусотни рашистов и три танка.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки