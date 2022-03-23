Верещук рассказала, сколько украинских военных находится в плену у России

С начала полномасштабной войны России против Украины в плен к агрессору попало около 270 украинских военнослужащих. При этом в плену РФ также находятся сотни человек еще с 2014 года.

В свою очередь Украина содержит в плену 562 российских оккупантов. Об этом в интервью ТСН сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, Украина ведет два учеты своих военнопленных. Один из них состоит их людей, которые попали в плен РФ с 2014 года. Другой перечень относится к пленным, которые находятся у врага с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины.

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"У нас есть база с 14-го года. Мы не успели еще отделить тех, кто с 14 года попал в плен у нас, их несколько сотен. И тех, кто с 24 февраля попал в плен. Поэтому она несколько больше базы российских пленных. Но если примерно отделить, мы примерно знаем, что наших пленных есть около 270. Какие зафиксированы, какие у нас в реестре. Всего (с 2014 года – ред.) их около 650 человек. Но эти реестры меняются каждый час, потому что мы сейчас только наполняем эту базу", – сказала Верещук.

Напомним, спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российская и украинская стороны якобы провели два обмена пленными. Однако глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опровергла эту ложь.

Ранее сообщалось, что в Украине начало свою работу Национальное информационное бюро по поиску людей. Благодаря централизованному сбору информации у жителей Украины и РФ появилась возможность найти своих родных и близких – военнопленных, пропавших без вести или же погибших.

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