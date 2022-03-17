Верещук рассказала, какие гумкоридоры сработали, и попросила РФ забрать тела убитых солдат

В четверг, 17 марта, в Украине сработало 8 из 9 запланированных гуманитарных коридоров. Не удалось эвакуировать людей в Харьковской области – из Харькова в Волчанск.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она также проинформировала о работе по сбору данных о пленных и убитых оккупантах.

Из Мариуполя удалось выехать около 800 автомобилям, люди также выходили из города пешком. До Запорожья доехало уже более 2 тысяч мариупольцев, поток не останавливается. Для них также организовали пункты помощи в Бердянске, а с завтрашнего дня они начнут действовать еще и в Мангуше.

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На Киевщине эвакуировали людей из Бородянки, села Шевченково и окрестных населенных пунктов. В то же время было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи – продукты и медикаменты – в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Верущук добавила, что сегодня украинский премьер Денис Шмыгаль поговорил с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером о необходимости сбора и идентификации тел российских оккупантов. Она отметила, что Россия по-прежнему не обратилась с просьбой о выдаче своих погибших, которых уже насчитывается более 14 тысяч.

"Мы обратились к Мауреру, чтобы он предложил России проявить уважение к своим погибшим солдатам, и начать переговоры, чтобы забрать их из Украины", – сказала министр.

Она сообщила, что в рамках работы Национального информационного бюро Украина составит списки погибших и военнопленных российских оккупантов. "Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужей, детей и братьев", – добавила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине учредили Национальное информационное бюро, которое будет заниматься вопросами освобождения украинских военнопленных. Оно будет функционировать в рамках Женевской конвенции об обращении с пленными.

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