Верещук рассказала, где будут работать гуманитарные коридоры 11 марта. Видео

Марина Погорилко
Общество
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Верещук рассказала, где будут работать гуманитарные коридоры 11 марта. Видео
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В пятницу, 11 марта, в Украине снова заработают гуманитарные и "зеленые" коридоры. Граждане смогут уехать по следующим направлениям: Мариуполь – Запорожье, Роды – Запорожье, Волноваха – Покровск, ЭнергодарЗапорожье, Изюм – Лозовая, БучаКиев, Гостомель Киев, пос. Козаровичи – Киев, Микуличин – Киев, Андреевка –​​ Житомир, Макаров – Житомир, Бородянка –​ Житомир.

Об этом в утреннем брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она назвала детали маршрутов:

  • Мариуполь – Портовское – Мангуш – в обход Никольское – Республика – Розовка – Роды – Орехов – Запорожье; с обязательным разминированием по всему маршруту;

  • Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами из города Мариуполь;

  • Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;

Видео дня

  • Воловаха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск;

  • Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье;

  • Изюм – Малая Камышеваха – Барвенково – Близнецы – Лозовая; также планируется поставка гуманитарного груза;

  • Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белгородка – Киев;

  • Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белгородка – Киев;

  • село Козаровичи (Киевская обл.) – Лютыш – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;

  • Микуличин – Немешаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Петрушки – Белгородка – Киев;

  • Андреевка – Липовка – Макаров – Небылица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Житомир;

  • Макаров – Небылица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;

  • Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Верещук добавила, что разрабатываются новые маршруты гуманитарных коридоров для доставки еды и лекарств в Черниговскую, Харьковскую и другие области.

Как сообщалOBOZREVATEL, из города Изюм Харьковской области удалось эвакуировать около двух тысяч человек. Всего в Лозовую вывезли уже 3000 жителей, а в Изюм завезли 100 тыс. тонн гуманитарки. В то же время в Мариуполе оккупанты блокируют "зеленые коридоры" и срывают эвакуацию населения.

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Обращение коллектива OBOZREVATEL.
УкраинаэвакуацияИрина Верещук