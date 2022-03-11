Верещук рассказала, где будут работать гуманитарные коридоры 11 марта. Видео
В пятницу, 11 марта, в Украине снова заработают гуманитарные и "зеленые" коридоры. Граждане смогут уехать по следующим направлениям: Мариуполь – Запорожье, Роды – Запорожье, Волноваха – Покровск, Энергодар – Запорожье, Изюм – Лозовая, Буча – Киев, Гостомель – Киев, пос. Козаровичи – Киев, Микуличин – Киев, Андреевка – Житомир, Макаров – Житомир, Бородянка – Житомир.
Об этом в утреннем брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она назвала детали маршрутов:
Мариуполь – Портовское – Мангуш – в обход Никольское – Республика – Розовка – Роды – Орехов – Запорожье; с обязательным разминированием по всему маршруту;
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами из города Мариуполь;
Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;
Воловаха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск;
Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье;
Изюм – Малая Камышеваха – Барвенково – Близнецы – Лозовая; также планируется поставка гуманитарного груза;
Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белгородка – Киев;
Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белгородка – Киев;
село Козаровичи (Киевская обл.) – Лютыш – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
Микуличин – Немешаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Петрушки – Белгородка – Киев;
Андреевка – Липовка – Макаров – Небылица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Житомир;
Макаров – Небылица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Верещук добавила, что разрабатываются новые маршруты гуманитарных коридоров для доставки еды и лекарств в Черниговскую, Харьковскую и другие области.
Как сообщалOBOZREVATEL, из города Изюм Харьковской области удалось эвакуировать около двух тысяч человек. Всего в Лозовую вывезли уже 3000 жителей, а в Изюм завезли 100 тыс. тонн гуманитарки. В то же время в Мариуполе оккупанты блокируют "зеленые коридоры" и срывают эвакуацию населения.
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