Венгрия постоянно выбирала сторону Зла и всегда оказывалась потерпевшей
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Исторически отвлечённое.
Как бывший историк, могу компетентно сказать, что по итогам всех войн 20 столетия, Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
И, да, 56-й год так ничему их и не научил.
Кстати, что показательно, даже героическая Эрика Селеш - великий символ венгерского Сопротивления, была этнической еврейкой…
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Источник:Facebook Бориса Филатова