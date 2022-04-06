Исторически отвлечённое.

Как бывший историк, могу компетентно сказать, что по итогам всех войн 20 столетия, Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.

И, да, 56-й год так ничему их и не научил.

Кстати, что показательно, даже героическая Эрика Селеш - великий символ венгерского Сопротивления, была этнической еврейкой…