"ВенетоМед" покоряет Украину: как отечественные СИЗ защищают врачей в регионах

Год с лишним изнурительной борьбы с COVID-19, минимум 50 тысяч умерших от этого заболевания и тысячи заболевших и скончавшихся медиков понадобились Украине, чтобы потихоньку, со скрипом, но начать менять подход к защите от болезни. Наша страна только-только начинает отходить от практики использования дешевых, но бесполезных защитных костюмов к чуть более дорогим средствам индивидуальной защиты, которые действительно снижают риски подхватить вирус.

При этом в Украине с начала пандемии работают производители СИЗ, продукция которых соответствует всем европейским стандартам и действительно способна защитить от заражения. Среди них – молодой производитель "ВенетоМед", чьи СИЗ не только получили высокую оценку ВООЗ, но и уже в прямом смысле слова спасают жизни медиков. Подробнее – далее.

Всего чуть больше года прошло после запуска с нуля европейского производства средств индивидуальной защиты на базе компании "Венето". За это время продукция "ВенетоМед" не только получила позитивную оценку со стороны Всемирной организации здравоохранения, но и начала занимать прочные позиции на внутреннем рынке. Все больше и больше отечественных медучреждений, перепрофилированных под лечение больных с COVID-19, закупают именно СИЗ "ВенетоМед".

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"Мы начали работать по розничным продажам в медицине, по сути дела, с февраля этого года. До этого у нас был огромный проект с ГП "Медзакупівлі" – мы шили и развозили 700 тысяч единиц защитных халатов. Этот проект был закончен в январе, и уже со следующего месяца мы начали заниматься розничными продажами. И начали искать клиентов", – рассказывает специалист по тендерным продажам "ВенетоМед" Виталий Ореховский.

Лучшей агитацией в пользу СИЗ "ВенетоМед", решили в компании, будет ее качество. Поэтому приезжая в специализированные ковидные больницы, представители компании показывали медикам защитную продукцию, позволяли померить комбинезоны и оставляли по 5 комплектов защиты для теста. Такая "реклама" оказалась эффективной – и количество медучреждений, закупающих СИЗ "ВенетоМед" неуклонно растет.

Среди покупателей СИЗ производства "ВенетоМед" – Кропивницкая центральная больница. Здесь, как и в большинстве ориентированных на прием пациентов с коронавирусом пациентов, месячная потребность в средствах индивидуальной защиты составляет около 1,5-2 тысяч комплектов в месяц. За время, прошедшее с начала сотрудничества с "ВенетоМед" кропивницкие медики успели оценить все преимущества продукции этой компании.

"Нам очень нравится. В этих комбинезонах тело может "дышать". Помню, поначалу нам привозили комбинезоны, в которых невозможно было работать. Ты одеваешь эту гуманитарную "клеенку" – и через несколько минут мокрый, по спине течет. Дольше 20 минут выдержать невозможно. А в костюмах "ВенетоМед" – комфортно. Они выдерживают до 5 часов работы. Все, что должно прилегать – прилегает, нигде ничего не оттопыривается. И, что немаловажно, у них есть все размеры", – рассказывает сотрудница больницы Наталья Кузнецова.

В случае с Кропивницким последний аргумент оказался очень важным.

"У нас вся размерная сетка есть, от S до 4XL – что является, кстати, преимуществом по сравнению со многими производителями. Раньше было до 3 XL. А потом нам из Кропивницкого позвонили – и попросили сделать 4 XL, для сотрудника, у которого рост – 2,16 м. Мы с нашими технологами все обсудили – и в результате в нашей размерной сетке появился и размер 4 XL. В той больнице были очень довольны", – рассказывает Ореховский.

Но главным преимуществом СИЗ "ВенетоМед" остается именно качество. В компании говорят: для производства комбинезонов и халатов используют качественный латексированный спабонд высокой плотности – не менее 50 г/м. А это – почти вдвое больше, чем у большинства других производителей. Это позволяет защитить человека от проникновения жидкостей, но при этом ламинированная часть является мембраной и дает телу "дышать". А для медиков это – крайне важно.

"В начале пандемии качество средств индивидуальной защиты удручало. Они какие-то были клеенчатые, в них жарко очень было, в них неудобно было работать. Как плотная клеенка прозрачная. Был период, когда поставлялись костюмы из материала, напоминающего резину, очень неудобные. А этот спабонд, из которого шьют костюмы "ВенетоМед", которые мы покупаем – очень хорошая ткань. У нас пока запасы есть, но когда закончатся – обязательно будем покупать у них еще", – рассказала OBOZREVATEL Марина из Клинической больницы скорой медицинской помощи города Днепр. Ее больница также сотрудничает с "ВенетоМед" не первый месяц – и довольна этим сотрудничеством.

Еще одно преимущество костюмов "ВенетоМед" – в использовании ультразвуковой пайки швов. Это позволяет обойтись без микропроколов от иглы при обычном сшивании – а следовательно, снижает шансы проникновения вируса.

СИЗ производства "ВенетоМед" соответствуют всем европейским требованиям к средствам защиты. В частности, компания первой в Украине получила сертификат соответствия ДСТУ EN 14126:2008 (защита от инфекционных агентов). Как ни странно, этот ключевой сертификат для СИЗ, используемых в ковидных больницах, имеют далеко не все производители, чья продукция поставляется в медучреждения.

"Основная проблема закупок для больниц – цена продукции. У нас сложилась ситуация, когда даже данные сертификации – вторичны. Потому что главврач или ответственный за закупки в той или иной больнице думает: "Качество этих костюмов у меня никто проверять не будет. А вот за цену – спросят обязательно". Вот и выбирают зачастую то, что дешевле – даже если оно не защитит ни от чего. Кто-то – из-за возможных вопросов, кто-то – решая свои какие-то финансовые вопросы", – размышляет Ореховский.

Не так давно продукция "ВенетоМед" успешно прошла проверку, организованную Всемирной организацией здравоохранения. В ВООЗ после тестирования СИЗ VENETOMED в европейских лабораториях, резюмировали: они выполняют свое предназначение на все 100%. Для многих стран одобрение столь авторитетной организации в сфере здравоохранения стало сигналом к действию: в "ВенетоМед" говорят, что уже активно проводят встречи с представителями разных стран по поводу будущих поставок продукции. Среди последних встреч – переговоры с делегациями из ОАЭ и Словакии.

Но прежде всего "ВенетоМед" ориентируются на внутренний рынок. И сейчас компания работает над тем, чтобы их представители были в каждом областном центре Украины. Ведь у "ВенетоМед" – большие амбиции и очень важная цель: сделать так, чтобы страшная статистика смертей медиков от ковида в нашей стране остановила свой рост.