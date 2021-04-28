"Венето" присоединилась к флешмобу в поддержку украинского бизнеса

Группа "Венето" присоединилась к флешмобу #ми_хочемо_працювати в поддержку украинского бизнеса.

Об этом сообщили в Facebook компании, отметив, что государство за год пандемии не сделало для предпринимателей ничего и так не может продолжаться.

"Украинский бизнес должен и имеет право работать! Спасать самостоятельно нашу страну, платить налоги, платить зарплаты", – отметили в "Венето".

В компании акцентировали на масштабах Группы и количестве рабочих мест, поскольку столько людей не могут длительное время оставаться без работы и без поддержки государства.

"Мы – это больше 1200 рабочих мест: огромная сеть салонов мебели и товаров для сна и отдыха в Украине и Европе, собственные заводы и цеха; рестораны; медиа", – говорится в заметке.

Отметим, 22 апреля 2021 года представители потерпевших от локдауна сфер экономики создали оперативный штаб для защиты интересов работающих в условиях карантина. Инициаторами стали: Федерация работодателей Украины, СУП, Ассоциация Укрлегпром, Ассоциация ритейлеров Украины, Украинский совет торговых центров, УРА (Украинская ресторанная организация), Ассоциация Мебельщиков Украины.

Среди других присоединилась к оперативному штабу и Группа "Венето".

Его целью являются равные условия работы для всех компаний, предприятий, производств с жесточайшим соблюдением сан-эпидем норм, без закрытия на локдаун, который каждый раз ставит на грань выживание компаний и их работников.

В рамках деятельности оперативного штаба Федерация работодателей Украины предложила запустить всеукраинский флешмоб "Мы хотим работать!", к которому может присоединиться любой желающий.

Для этого необходимо:

К 28 апреля на собственных страницах в соцсетях, страницах предприятий, ассоциаций опубликовать анонс флешмоба и его слоган. Можно добавить, зачем мы это делаем и что хотим получить.

28 апреля сделать фотографии сотрудников на улице в фоне вывесок ваших предприятий с плакатами "Мы хотим работать". Далее в 12:00 разместить эти фото на ваших личных и корпоративных страницах в соцсетях с общим хэштегом #ми_хочемо_працювати

С 28 апреля разместить на фасадах своих компаний, предприятий, учреждений баннеры "Мы хотим работать!"

Параллельно с флэшмобом готовятся требования к государственным органам власти, отметили в Федерации работодателей Украины.

В социальной сети Facebook была создана страница флешмоба #ми_хочемо_працювати! По состоянию на 28 апреля она насчитывает 628 участников. Судя по сообщениям, к акции присоединились предприниматели из разных уголков Украины и сфер бизнеса.