'Венето' и другие производители защиты от COVID-19 выступили против контрафакта и показали собственные цеха. Фото

В Ассоциации СИЗ (средства индивидуальной защиты), куда входят представители законных и сертифицированных производителей, заявили, что будут бороться с изготовителями некачественных защитных костюмов, а также показали собственные производства, которые отвечают всем стандартам.

Об этом пишет "СтопКор". Отметим, что контрабанда фальсифицированной медицинской продукции карается заключением на срок от 5 до 8 лет и штрафом до 170 тысяч гривен. Такое же наказание предусматривает и подделка этой группы товаров.

В состав Ассоциации СИЗ входят:

ЮАСафеты

ТК-Медзахист

КиївГума

Трикотажная фабрика "Роза"

Олтекс

Партнер Декор

Венето

В ОО "Стоп коррупции" также заявили, что готовы поддержать такую инициативу, поскольку, по их словам, нельзя допустить, чтобы сомнительные фирмы наживались на изготовлении жизненно важной защиты для медиков и граждан.

"Представители Ассоциации СИЗ уже обратились к народным депутатам с предложениями к законопроектам для защиты легальных производителей. Мы в дальнейшем будем выявлять факты нарушений и тех, кто незаконно шьет и производит такую продукцию. Планируем выезжать на фиктивные предприятия, которые производят контрафакт", – отметил активист ОО "Стоп коррупции" Владимир Цыганов.

Он отметил, что в организации поддерживают национальных законных производителей и выступают за сохранение рабочих мест и за качественную продукцию.

Также журналисты издания побывали на трех различных производствах средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавирусной болезни. Среди них, "Олтекс", "Венето" и "ТК-Медзахист". Эти компании имеют сертификацию на продукцию. На получение документов некоторые из них потратили более 2 месяцев. Но это важная и необходимая процедура для возможности дальнейшей продажи товаров.

Так, на производстве компании "Венето" работает около 400 человек, которые занимаются производством продукции и придерживаются карантинных норм. Там измеряют температуру, дезинфицируют руки, надевают сменную одежду и находятся в помещении в масках.

"Венето" производит защитные комбинезоны, которые подлежат десятикратному использованию. Такие средства индивидуальной защиты после ношения обрабатываются специальным средством, которое обеззараживает костюм. Эта компания использует ультразвуковую спайку одежды", – рассказали журналисты.

Компания "ТК-Медзахист" производит маски, защитные костюмы и халаты. На предприятии используют современную немецкую технику для производства продукции.

Третий производитель, мощности которого увидели журналисты, это "Олтекс". Их производственные мощности размещены на Прилуцкой швейной фабрике, которая работает с различными мировыми брендами и кроме средств индивидуальной защиты шьет форму для полиции и военных. На предприятии также используется современная техника, а также, как и на других предприятиях, придерживаются карантинных ограничений.