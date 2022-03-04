То о чём я всегда говорил - в первой волне Россия кинет на Украину наиболее боеспособную технику и подразделения, а далее - шо будет... И это "шо будет" уже пошло.

Интересное фото.

На нём танк Т-72Б, без блоков динамической защиты и с разнотипными катками.

То есть, даже не модификация "Б3" или "Б1" с динамической защитой, а абсолютно "голый" танк. Причём с заменёнными катками.

Танк явно либо с хранения, либо из тех, что на парадах и в новостях никогда не покажут.

Видео дня

Собственно – это радует. Великая российская армия – выдыхается. А ведь только 9-й день войны.