Великая российская армия выдыхается: оккупанты стягивают в Украину металлолом
То о чём я всегда говорил - в первой волне Россия кинет на Украину наиболее боеспособную технику и подразделения, а далее - шо будет... И это "шо будет" уже пошло.
Интересное фото.
На нём танк Т-72Б, без блоков динамической защиты и с разнотипными катками.
То есть, даже не модификация "Б3" или "Б1" с динамической защитой, а абсолютно "голый" танк. Причём с заменёнными катками.
Танк явно либо с хранения, либо из тех, что на парадах и в новостях никогда не покажут.
Собственно – это радует. Великая российская армия – выдыхается. А ведь только 9-й день войны.
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