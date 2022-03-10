Великая отечественная война с Россией: кто из чиновников и депутатов воюет, а кто не воюет за Украину

Очереди в военкоматах, десятки тысяч желающих записаться в тероборону – враг не ожидал такого сопротивления от украинского народа. Чиновники и народные депутаты, как представители народа, должны также с оружием в руках защищать родину. И многие так и сделали. Но, конечно, далеко не все.

Депутаты на войне

Больше всего депутатов, взявших в руки оружие — представители "Европейской солидарности". Партия, по сути, взяла под шевеление один из батальонов теробороны Киева. В его составе служат нардепы "ЕС" Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Ахтем Чейгоз, Николай Княжицкий, Ростислав Павленко. А депутат ЕС Яна Зинкевич со своим батальоном "Госпітальєри"развернула штаб парамедиков в Киеве. Также известно, что нардеп Михаил Забродский и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов консультируют руководство государства страны по обороне.

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Депутат-самовыдвиженец Игорь Молоток служит в территориальной обороне и держит с другими бойцами оборону города Шостка Сумской области. А вот нардеп Роман Костенко из "Голоса" сам взял в руки оружие и пошел защищать Николаев. Он выходит в эфир украинских телеканалов, иногда даже с пленными им россиянами.

Нардеп-слуга Егор Чернев днем ​​волонтерит для батальона территориальной обороны и координирует формирование интернациональных батальонов. А ночью сам заступает на дежурство в составе теробороны Киева. В теробороне города также "слуги" Игорь Копытин и Игорь Герасименко из комитета нацобороны. В теробороне также нардепы Роман Соха и Михаил Крячко. А Анна Пуртова и Александр Мариковский занимаются гуманитарной помощью - эвакуацией женщин и детей, которые попали в беду. Другой "слуга", Роман Грищук, организовал проект "Солом’янські котики", которые собирают и развозят одежду и продукты всем, кто попал в беду, помогают "Охматдету" и предоставляют снаряжение бойцам теробороны. Активно включена в проукраинскую информационную кампанию слуга Галина Янченко, комментирующая ситуацию с российской агрессией для иностранных СМИ.

Чиновники на войне

"Добрый день, мы из Украины". Виталий Ким – медийное лицо победы. Глава Николаевской военно-гражданской администрации является источником многочисленных антироссийских мемов и популярных видео. Он яркий пример чиновника на своем месте во время войны. И пусть он лично не держит в руках NLAW и не сжигает танки, как подразделения ВСУ под руководством генерала Марченко, местная полиция и территориальная оборона, но Ким является очевидным медийным лидером обороны Николаева.

Если говорить о медийной составляющей войны, одним из очевидных центров информирования и пропаганды становится МВД. Кроме самого министра Дениса Монастырского активно включены в информационную войну с Россией и его советники Антон Геращенко, Вадим Денисенко и Виктор Андрусив. А вот глава СБУ Иван Баканов практически исчез с медийного поля. И это при том, что СБУ активно участвует в борьбе с диверсионными группами врага.

Работников антикоррупционных органов можно встретить на блокпостах и в окопах этой войны. Так, руководитель антикоррупционной прокуратуры Максым Грищук, участник АТО, воевавший в ДАП, имел законную бронь от мобилизации. Но в первый же день войны пошел в военкомат. Чтобы не тратить время в многодневных очередях, записался в тероборону Киева и защищает один из стратегически важных узлов обороны Киева. С ним служат и ряд других прокуроров.

С первых дней агрессии пошел воевать и один из заместителей директора НАБУ Анатолий Новак, также участник АТО с серьезным боевым опытом. Сам директор НАБУ Артем Сытник и его первый заместитель Андрей Калужинский в первые же дни агрессии эвакуировались во Львов. К чести руководителей украинских силовых органов, директор НАБУ – единственный, кто покинул Киев с начала войны.