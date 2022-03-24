Вблизи Чернобыльской АЭС горят леса, в МАГАТЕ сообщили о незначительном повышении радиации в воздухе

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В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, которую временно контролируют российские кафиры, бушуют лесные пожары.

Украина уведомила об этом Международное агентство по атомной энергии.

Об этом информирует МАГАТЭ в Twitter. Указывается, что в зоне возгорания ухудшаются показатели.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что спасатели пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства", — говорится в сообщении.

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В агентстве отметили, что МАГАТЭ продолжает взаимодействовать с органом ядерного регулирования Украины, чтобы получать дополнительную информацию о ситуации с пожарами вблизи Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, что в зоне ЧАЭС и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Причиной этого стали лесные пожары на территории зоны отчуждения, тушение которых невозможно в результате оккупации российскими войсками.

Отметим, что сотрудники ЧАЭС почти четыре недели находились в заложниках кафиров. Из-за физической и психологической усталости после непрерывной работы они больше не производили ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью станции.

20 марта на ЧАЭС впервые с начала войны (станцию захватили 24 февраля) удалось провести частичную ротацию персонала. В общей сложности со станции удалось вывезти 64 работника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 46 добровольцев, работников Чернобыльской АЭС, вызвались заменить находившийся в плену российских оккупантов эвакуированный персонал станции. Новая ротация включает двух начальников смены вместо одного.

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