Ватикан рассматривает возможность встречи Папы Франциска и патриарха Кирилла в Иерусалиме

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск, который поддерживает Украина в войне против России, может встретиться с главой Русской православной церкви Кириллом, который фактически благословил оккупантов на войну. Встреча может состояться в июне 2022 года в Иерусалиме.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Встреча может войти в планы Папы по посещению стран Ближнего Востока.

Как сообщается, 85-летний Понтифик 12-13 июня будет находиться в Ливане, откуда 14 июня отправиться в иорданский Амман. Оттуда, как ожидается, он на вертолете прилетит в Иерусалим, где и должна состояться встреча с главой РПЦ. После встречи с Кириллом Франциск намерен вернуться в Рим.

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Источники издания несколько расходятся в том, насколько вероятна такая встреча. Один из них считает, что поездка в Иерусалим "почти определена", а другой утверждает, что "это один из возможных вариантов".

Если встреча в Иерусалиме состоится, то она станет лишь второй между Папой и главой РПЦ с 1054 года, когда христианство разделилось на восточную и западную ветви.

Первая встреча состоялась в феврале 2016 года на Кубе.

Ранее Папа Римский не единожды осуждал действия армии агрессора в Украине и призывал к миру. 6 апреля на еженедельной аудиенции Франциск показал флаг Украины, который прислали ему из Бучи. Он поцеловал его и заявил о зверствах российских оккупантов, призвав помолиться за окончание войны и мир.

Отметим, что 75-летний Кирилл 24 февраля публично благословил армию страны-агрессора на войну против Украины, заявив об угрозах для России.

Позже он вновь высказал поддержку агрессии РФ, заявив, что Украина якобы хотела уничтожить Донбасс и проводить там гей-парады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине. Он считает, что это время нужно использовать для переговоров о прекращении войны.