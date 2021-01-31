Гороскоп на февраль 2021: астролог дала прогноз для каждого знака

Февраль даст много возможностей и шансов. Но только тем улыбнется успех, кто сумеет ими вовремя воспользоваться.

Чтобы добиться его-то в течение последнего месяца зимы, который еще и будет под влиянием ретроградного Меркурия, всем придется потрудиться. Такой прогноз у себя в Facebook дала астролог Василиса Володина.

Овен

Для представителей этого знака зодиака февраль будет месяцем отстаивания того, что они и так давно заслужили. Это будут, скорее всего, финансы и имущество.

Телец

Звезды сулят возможность показать себя с лучшей стороны, что откроет новые перспективы. Нужно только точно определиться со своими сильными качествами и как их проявить.

Близнецы

В феврале лучше всего обдумать свое будущее и сосредоточиться на вещах, которые выгорят не сиюминутно, а через несколько лет. Полезно будет посмотреть на жизнь не с точки зрения прагматизма, а более философски.

Рак

Месяц обещает быть приятным во всех смыслах. Но для этого нужно прекратить боятся всех и вся, а также постоянно беспокоиться за любую мелочь.

Лев

В феврале появится редкий шанс стать ближе к своим целям изучая ошибки других людей и не набивая собственные шишки.

Дева

В феврале представители этого знака смогут показать себя знатоками в любой ситуации, но только если постоянно занимаются саморазвитием и подпитывают свою любознательность.

Весы

Звезды сулят целый водоворот событий. Это будут как серьезные испытания, так и моменты испытания фортуны, адреналина.

Скорпион

В последний месяц зимы для решения дел может не хватать сил и фантазии. Нужно искать мотивацию. Это могут быть как новые события, так и человек.

Стрелец

Февраль – время прекратить портить себе нервы и здоровье вредными продуктами, случайными знакомствами и суетой.

Козерог

Нужно расстаться с тем, что уже не надо и лишь в тягость. Завершите ранее начато. Постарайтесь не тратить лишнего – копите.

Водолей

Настало время покорить новые вершины. Лучшие помощники в этом – дисциплина и уверенность в себе. Главные враги – социальная дистанция и стеснительность.

Рыбы

Меньше тратьте силы, чтобы впечатлить публику. Тогда появятся силы поработать над личными своими делами, которые приведут к интересным проектам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала представителей трех знаков зодиака, которых в год Белого Металлического Быка ждут богатство и процветание.