Сейчас я сделаю рекламу российской "вакцине", базирующуюся исключительно на заявлениях самих россиян, получивших эту прививку. Вы почитайте, а потом расскажите соседям или сослуживцам, электорату Медведчука, который за производство этой вакцины в Украине задницу рвет. И правильно ли быть подопытной живностью для непонятной российской дряни?

Итак:

1. "После прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса... Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов (!!!!)"

"Ведущая женских тренингов Екатерина Дорогова отметила, что после первой инъекции у нее тоже была повышена температура (37,5 градусов). Медиаменеджер Андрей Василенко помимо высокой температуры (40,2 градуса) отметил другие побочные эффекты. У мужчины после второй вакцины (делается спустя две недели после первой) были проблемы с сердцем и тахикардия, а также высокий C-реактивный белок".

"Другие добровольцы заметили головную боль и легкую тошноту, один из участников испытания вакцины Николай Емец рассказал об уменьшении веса." - lenta.ru

2. "... через несколько часов после прививки начало "ломать" ноги и глаза – даже смотреть было больно, особенно в стороны, позже начало знобить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса.

По словам Василия, 8 дней у него было ощущение, что он простыл. Мужчина решил делать другой укол через 21 день от первой вакцинации.

27-летний сотрудник НИУ ВШЭ из Москвы Михаил также рассказал о побочках – у него через несколько часов после прививки поднялась температура и начала болеть кожа, как при гриппе, болела поясница и была сильная усталость..." - meduza.io

3. Сама памятка для вакцинируемых: "В случае повышения температуры более 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов держится в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача (!!!!)"

4. "Эффективна эта вакцина или нет, уже не так важно. Главное – мы снова впереди всей планеты. Даже если окажется, что "Спутник" плох, ничего страшного. К зиме появится ещё одна, а то и две вакцины, какая-нибудь да сработает" - а это с сайта "Радио Свобода".

И еще:

"Andrey Vasilenko

26 жовтня 2020 р. -

Вчера прошел ревакцинацию — сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо — никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались "сюрпризы": с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40.2 — и все тут. Пульс — 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают — согреться крайне сложно. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Стало полегче — озноб немного "унялся". Связался с представителями телемедицины и группой курирующих врачей — они вызвали "скорую". Приехали не очень быстро — за это время я успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду "скорой" спала до 37.8. Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда..." - его пост полностью в Фейсбук.

А теперь желающие – кто первый в Украине на прививку неисследованной хренью для повышения рейтингов Медведчука?

Маргарита Симоньян написала в соцсетях: "Я никому не хочу ни рекомендовать эту прививку, ни отговаривать от нее".

В России семье "добровольца", который умрет от нее, платят 2 млн рублей. Тому, кто останется инвалидом - 1,5 млн. А сколько заплатят вам, в Украине?

Вам плохо живется без российской "вакцины"?

Тогда мы идем к вам (с).

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