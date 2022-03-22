В зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали семь очагов возгорания, которые в десятки раз превышают допустимые нормы

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В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано семь очагов возгорания. Их площадь превышает допустимую в десятки раз.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады ссылаясь на данные спутниковых снимков Sentinel-2 Европейского космического агентства.

Возгорание, скорее всего, произошло из-за обстрелов российских оккупантов. В таких условиях пункты автоматизированной системы контроля радиационного состояния (АСКРС) не могут в полном объеме выполнять свои функции.

Отмечается, что, по классификации, пожары в зоне отчуждения не могут превышать объемы в 0,05-0,2 кв. км, но существующие очаги превысили эти показатели в десятки раз.

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"С точки зрения радиационных рисков, в 39 пунктах особую опасность представляют существующие пожары на территориях со значительными уровнями загрязнения радионуклидов и в местах расположения инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами в пределах 10-километрового", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что работников Чернобыльской атомной электростанции, которые морально и физически изнурены, вызвались заменить 46 добровольцев.

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