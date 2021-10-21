В Золотоноше по программе "Большая стройка" за 3 месяца достроили бассейн, который стоял замороженным 5 лет

В Золотоноше Черкасской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение трех месяцев был достроен бассейн гимназии имени С. Скляренко, который был заморожен на протяжении последних пяти лет.

Новый бассейн во время рабочей поездки в Черкасскую область осмотрел Глава государства и Первая Леди Елена Зеленская, сообщили в Офисе Президента.

"Здесь три дорожки для плавания длиной 25 метров. Бассейн доступен для людей с инвалидностью. Рядом с бассейном также построена первая в Золотоноше полностью инклюзивная детская площадка. Со строительной точки зрения, это совсем несложные, почти обычные объекты. Но насколько они меняют жизнь в каждом населенном пункте", – написал в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Бассейн выполнен с соблюдением всех норм инклюзивности. Здесь оборудованы специальные подъемники для входа в воду. Дверные проемы, туалетные комнаты, душевые и раздевалки расширены с учетом потребностей людей, передвигающихся на колесных креслах.

В следующем году, по словам Владимира Зеленского, в ходе "Большой стройки" планируется реконструкция и здания самой гимназии.

Всего в 2021 году в Черкасской области было восстановлено 17 объектов социальной инфраструктуры. В следующем запланировано реконструировать и построить уже 33 таких объекта.

Речь идет, в частности, о многофункциональном спортивном и ландшафтно-парковом комплексе в Умани. Также должен быть создан Центр развития креативной экономики Черкасской области, а в Черкассах должно начаться строительство корпуса сердечно-сосудистой хирургии.

Запланирована также реконструкция Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, спортивного интерната и строительство бассейна в Каневе.

Отдельно по программе "Большая реставрация" начнутся работы по обновлению охотничьего дворца графа Шувалова и одновременно будет создан парк с зонами отдыха в Тальном. Начнется также реставрация дворца князей Лопухиных-Демидовых и ландшафтного парка в Корсунь-Шевченковском, а в селе Леськовом будет создан Музей воинской славы Украины.

Продолжится также ремонт дорог, которых в Черкасской области за два года "Большой стройки" уже было восстановлено более 500 км.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений.