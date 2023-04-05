В ''Жовтні'' состоится премьерный показ документалки ''‎Нескорені. Українські партизани''

12 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень" покажут документальную ленту "‎Нескорені. Українські партизани", рассказывающие реальные истории украинцев, которые совершают сопротивление на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года. Это первый показ фильма на большом экране.

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Премьеру организует благотворительный фонд Freedom&Humanity. На деньги, вырученные от показа фильма, фонд закупит фонари для системы противовоздушной обороны.

"К нам обратилось одно из подразделений ВМФ Украины, которое требует определенных прожекторов для обеспечения эффективной работы мобильных групп ПВО Военно-Морских Сил Украины. Подразделения выполняют задачи вдоль береговой линии в Черноморской операционной зоне. Нет смысла напоминать о важности их работы для сохранения нашей инфраструктуры и наших жизней", – говорит соучредитель фонда Freedom & Humanity Анна Билык.

Следовательно, было решено начать сбор средств на прожекторы. Вместо открытия очередной "банки" Freedom & Humanity решили устроить показ документальной ленты "‎Нескорені. Українські партизани". Увидеть фильм в кинотеатре "Жовтень" можно будет 12 апреля в 19:00. Вход на сеанс – благотворительный взнос на счет фонда Freedom&Humanity. Оплатить донат можно по этой ссылке. Минимальный взнос – 250 гривен, однако по желанию сумму можно увеличить по своему усмотрению.

Режиссером ленты "Непокоренные. Украинские партизаны" стал Мирослав Гай, известный в гражданской жизни как руководитель БФ "Мир и Ко", блогер и преподаватель актерского мастерства. Украину от оккупантов Мирослав защищает еще со времен Майдана, он одним из первых записался добровольцем в ряды Нацгвардии, отправившись в горячие точки. С началом полномасштабной войны Мирослав также является активным участником боевых действий, участвовал в освобождении острова Змеиного и вместе с товарищем лично устанавливал украинский флаг на телебашне в Славянске.

"На создание фильма меня вдохновила встреча с настоящим украинским партизаном, пересекавшим границу временно оккупированной территории десятки раз. Общался с окружением в рамках своей "легенды", водя оккупантов за нос. При этом он абсолютно обычный человек, у которого нет военной профессии, просто он настоящий патриот и герой", – говорит режиссер.

Мирослав решил снять документальную ленту о партизанах, которые активно работают на захваченных россиянами территориях Востока и Юга Украины, помогая украинской армии. По словам Мирослава, партизаны являются важной составляющей нашей борьбы, их вклад сравним с подвигами ВСУ, врачей и волонтеров. Если защитники воюют на передовой, врачи спасают жизнь, а волонтеры собирают деньги и обеспечивают необходимым снаряжением, партизаны, находясь рядом с оккупационными репрессивными органами, постоянно сообщают координаты складов с боеприпасами и военных баз, а также извещают о местонахождении российских солдат и их передвижения. И потому помогают их уничтожить.

"Партизанское движение является важной составляющей этой войны. Кроме того, что они помогают Вооруженным силам определить и уничтожить оккупантов, они еще и обладают мощным информационным эффектом. Благодаря им люди в оккупации чувствуют, что они не одни, что работа идет и не нужно сдаваться и помогать оккупанту", – говорит продюсер фильма и соучредитель студии MIR&CO PRODUCTION Кирилл Нечмон.

Благотворительный фонд Freedom & Humanity был основан в апреле 2022 года группой предпринимателей и профессиональных менеджеров, объединившихся в борьбе за Украину и ее граждан. До войны все они являлись успешными предпринимателями, юристами, консультантами. Сегодня они – волонтеры, помогающие эффективно обеспечивать самым необходимым нашим защитникам и страдающим от военных действий. Профессиональные навыки позволяют выстраивать логистику, осуществлять эффективные закупки и оказывать прямую помощь нуждающимся.

MIR&CO PRODUCTION была основана в 2014 году после аннексии Крыма и российского вторжения в Донбасс. Тогда группа кинематографистов-единомышленников сосредоточила свою работу на создании документальных фильмов, преимущественно на военную тематику, чтобы поделиться с миром важными событиями. Сегодня главная цель студии – не только продолжать рассказывать болезненные истории войны, которая продолжается, но и делиться многогранной украинской культурой, представляя украинский кинематограф на мировой арене.