В Житомирской области запретили деятельность УПЦ МП

Житомирский областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ МП на территории области. Соответствующее постановление было принято на сессии депутатами облсовета.

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Об этом сообщает издание Укринформ. Также во время сессии народные избранники проголосовали за обращение в Верховную Раду по поводу запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", – говорится в решении.

Облсовет Житомира также обратился в Верховную Раду с требованием скорейшего принятия законопроекта от 19 января 2023 №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и от 23 ноября 2022 №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Ранее УПЦ МП запретил Ровенский областной совет, где решение депутаты поддержали единогласно (55 избранников из 55 присутствующих в зале).

В целом, решение о запрете МП принимали преимущественно в западных областях Украины. В частности, на Волыни, Тернопольщине, Львовщине и Винницкой области. В некоторых областях решение о запрете принимали местные общины, например, в Переяславе на Киевщине, в Звенигородке Черкасской области и в Богородчанах Ивано-Франковской области.

Ранее в Броварах и Белой Церкви горсовета расторгли договоры об аренде земель с УПЦ МП.

Напомним, что в Черновцах УПЦ МП лишили права пользования земельными участками. За это решение проголосовали 28 депутатов, против которых не голосовал никто из депутатского корпуса.

Также накануне, 27 апреля, депутаты Сумского горсовета единогласно поддержали решение о предоставлении УПЦ МП права пользования земельными участками в городе.

А в Киеве 25 апреля стало известно, что депутаты рассмотрят петицию об отмене права пользования столичной землей для УПЦ МП.