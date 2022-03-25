В Житомире вражеская ракета попала в военную часть, задержаны два человека, которые фотографировали объект, – мэр Сухомлин

В Житомире в пятницу, 25 марта, вражеская ракета попала на территорию одной из воинских частей. Были задержаны два человека, у которых изъяли фото военного объекта.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook. Он отметил, что пострадавших в результате атаки оккупантов нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Сухомлина, у так называемы наводчиков были фотографии объекта со всех сторон.

"Слава Богу, более-менее все нормально. Взяли после этого два человека, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон", – отметил мэр Житомира.

Видео дня

Чиновник призвал местных жителей быть осторожными и смотреть, кто вокруг, поскольку, как он отметил, в город "перекинули" много людей, которые ждут "русский мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В частности, они запустили ракету по Житомирской области. Она попала в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. К счастью, погибших и травмированных вследствие атаки нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!