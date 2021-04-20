В Житомире вандалы изрезали баннеры с погибшими на Донбассе воинами

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Вандалы в Житомире

В ночь на 20 апреля в Житомире вандалы изрезали баннеры с портретами Героев, погибших во время российско-украинской войны на Донбассе.

Об этом сообщили на странице Житомирского городского совета в Facebook. Речь идет о фото членов Национальной скаутской организации "Пласт", которые решили защищать Родину от оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вандалы повредили фото Героев "Пласта", погибших на Донбассе
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"Сегодня ночью на улице Михайловской вандалы изуродовали плакаты Пластового молодежного центра городского совета", – говорится в сообщении.

Впоследствии начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук в комментарии для "Житомир.info" отметила, что представители "Пласта" будут подавать заявление в полицию.

"Эти баннеры были изготовлены в рамках проекта "Они не предали свох клятв", посвященного 109 годовщине пластового движения. Эта выставка должна была быть на улице до 10 мая, но очень жаль, что есть в Житомире такие люди, которые не ценят эту работу, не ценят волонтерство, не поддерживают национально-патриотическое воспитание, которое пропагандирует общественная организация "Пласт", – сказала она.

Кроме портретов Героев АТО, вандалы повредили и другие плакаты о "Пласте"
Порезанный плакат с фото погибшего на Донбассе

"Порезали именно те баннеры, где изображены пластуны, которые погибли во время войны, очень больно на это смотреть. Я думаю, что основная часть житомирян на это отреагирует отрицательно. Надеюсь, что мы найдем этих двоих молодых людей, которые в 4 утра занимались, я считаю, антиукраинской деятельностью", – добавила Ковальчук.

Житомирский городской совет

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Луцке школьники ради видео в TikTok устроили танцы на кладбище, надругавшись над могилами. Кроме того, они фотографировались с портретами умерших. В конце концов подросткам пришлось просить прощения за содеянное.

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