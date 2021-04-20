В Житомире вандалы изрезали баннеры с погибшими на Донбассе воинами

В ночь на 20 апреля в Житомире вандалы изрезали баннеры с портретами Героев, погибших во время российско-украинской войны на Донбассе.

Об этом сообщили на странице Житомирского городского совета в Facebook. Речь идет о фото членов Национальной скаутской организации "Пласт", которые решили защищать Родину от оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня ночью на улице Михайловской вандалы изуродовали плакаты Пластового молодежного центра городского совета", – говорится в сообщении.

Впоследствии начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук в комментарии для "Житомир.info" отметила, что представители "Пласта" будут подавать заявление в полицию.

"Эти баннеры были изготовлены в рамках проекта "Они не предали свох клятв", посвященного 109 годовщине пластового движения. Эта выставка должна была быть на улице до 10 мая, но очень жаль, что есть в Житомире такие люди, которые не ценят эту работу, не ценят волонтерство, не поддерживают национально-патриотическое воспитание, которое пропагандирует общественная организация "Пласт", – сказала она.

"Порезали именно те баннеры, где изображены пластуны, которые погибли во время войны, очень больно на это смотреть. Я думаю, что основная часть житомирян на это отреагирует отрицательно. Надеюсь, что мы найдем этих двоих молодых людей, которые в 4 утра занимались, я считаю, антиукраинской деятельностью", – добавила Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Луцке школьники ради видео в TikTok устроили танцы на кладбище, надругавшись над могилами. Кроме того, они фотографировались с портретами умерших. В конце концов подросткам пришлось просить прощения за содеянное.