В Житомире нанесен авиаудар по школе: половины здания нет. Видео

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Российские оккупанты утром в пятницу, 4 марта, атаковали Житомир. В результате бомбового авиаудара снесло почти половину здания лицея №25 по улице Малая Бердичевская.

информация относительно жертв и пострадавших уточняется. Об этом около 09:20 сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении к жителям на Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Фактически пол здания разрушены", – подчеркнул он.

По его словам, на месте работают спасательные службы. Подробности чиновник пообещал рассказать позже.

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