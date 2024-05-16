В 'Зеленый центр' в Запорожье привезли помощь для родителей-одиночек от Фонда Рината Ахметова

Выдача продуктовых наборов в Зеленом центре в Запорожье продолжается. Фонд Рината Ахметова направил помощь, которая будет назначаться матерям и родителям, которые воспитывают ребенка сами. Речь о людях, имеющих статус ВПЛ, не получала помощи в 2024 и подпадает под одну из следующих категорий:

– мать/отец-одиночка/одиночка, имеющие несовершеннолетнего ребенка;

– мать/отец-одиночка/одиночка, имеющая ребенка-инвалида;

– опекун/попечитель-одиночка, осуществляющий опеку и надзор за несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.