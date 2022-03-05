Российские войска контролируют Энергодар по периметру и находятся на АЭС: власти выступили с уточнением

В Запорожской областной ВГА заявили, что российские оккупанты вышли из Энергодара в Запорожской области. Однако местные жители и мэр эту информацию опровергли.

О реальной ситуации в городе узнавал OBOZREVATEL.

"Российские оккупанты вышли из Энергодара в Запорожье. Город снова под контролем Украины В городе возобновили контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте", – процитировали украинские СМИ заявление губернатора Запорожской области Александра Старуха.

В то же время энергодарцы утверждают, что оккупанты до сих пор остаются в городе.

Видео дня

"Ситуация в Энергодаре пока относительно спокойная. Оккупационные войска стоят возле Запорожской АЭС, здания СБУ и мэрии. ЗАЭС с сегодняшнего дня работает по стандартному графику. Во время столкновений у "атомной" пострадали трое или пятеро военных, однако все вроде бы остались живы. Гражданских раненых не было", – рассказал OBOZREVATEL один из местных жителей.

В частности, по его словам, оккупанты сейчас контролируют проходную ЗАЭС.

Чуть позже эту информацию подтвердил и мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска в ночь на 4 марта обстреляли и захватили Запорожскую АЭС. Украина уже призвала мир отреагировать на атаку на атомную станцию, предупредив, что в случае повреждения этого объекта последствия в шесть раз превысят последствия аварии в Чернобыле.

В МАГАТЭ забили тревогу из-за захвата ЧАЭС оккупантами: там Россию призвали РФ выполнять Устав ООН прекратить атаки на ядерные объекты.

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал ЕС и МАГАТЭ ввести миротворческие группы на 5 украинских атомных станций, чтобы защитить мир от угрозы ядерной катастрофы.