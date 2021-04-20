В Запорожье ветеран АТО пожаловался на увольнение из-за сборов резервистов: в 'Укрпочте' ответили

В Запорожье ветерана АТО и серебряного призера национальной сборной Украины "Invictus Games" в 2018 году Евгения Олексенко захотели уволить с работы якобы из-за призыва на сборы резервистов.

Мужчина работает инженером по охране труда в Запорожской дирекции "Укрпочты". Об инциденте написало издание "Телеграф".

"Повестка мне пришла еще 5 апреля. Я пришел в военкомат и меня отправили на сборы. Повестку передал по месту работы", – пояснил Олексенко.

По его словам, на сборах он пробыл всего пять дней. После этого их перенесли на месяц. Руководству ветерана подобная ситуация не понравилась: "сперва Олексенко просто не хотели отпускать, позже предложили уволиться по собственному желанию".

"Вы себе повестки покупаете", – процитировало издание слова, которые мужчине якобы заявили по месту работы.

Адвокат Евгения Колько подчеркнула, что в соответствии с КЗпТ Украины требование работодателя написать заявление об увольнении по собственному желанию является незаконным. Так как законодательством четко установлен перечень оснований, по которым тот имеет право уволить работника по собственной инициативе.

"Среди них нет такого, как участие работника в собраниях резервистов, согласно призыва. Работодатель не вправе решать – отпускать или нет. В данном случае "Укрпочта" обязана обеспечить участие резервиста в собраниях на тот срок, который указан в призыве. За нарушение этой обязанности на работодателя накладывается административный штраф. Если же у руководства возникли сомнения относительно подлинности документа о вызове на сборы, то оно не лишено права обратиться с запросом к военкомату и проверить информацию", – пояснила юрист.

Издание отметило, что в пресс-службе компании-работодателя инцидент не прокомментировали, а когда новость уже вышла, уточнили, что он не связан с собранием резервистов.

"Укрпочта" прояснила ситуацию с увольнением ветерана АТО. В компании говорят, что мужчина за два месяца отработал 4 дня из 19-ти, систематически пропускал работу и даже "появился под мухой". Увольнение, как утверждают там, не связано со сборами резервистов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года запорожский спортсмен, ветеран АТО и боец роты "Карпатська Січ" Евгений Олексенко выборол серебро в состязаниях по пауэрлифтингу на международной олимпиаде "Invictus Games".