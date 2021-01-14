В Запорожье простились с Героем, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Фото

В Запорожье 14 января простились с погибшим на Донбассе старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 Мариупольской ОМБр Вооруженных сил Украины Олегом Андриенко.

Церемония прощания состоялась на Майдане Героев, сообщает сайт Запорожской облгосадминистрации (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

37-летний боец погиб от вражеской пули снайпера 11 января в районе села Пески Донецкой области. Это была первая потеря в рядах украинских защитников на Донбассе в 2021 году.

Провести в последний путь Героя пришли близкие и родные, побратимы и другие военные, представители местной власти.

Сослуживцы отметили, что Олег Андриенко был мужественным защитником, хорошим товарищем, который был примером для других.

У воина остался сын, которому не исполнилось еще и года, жена, мама и родной брат, который служит в том же подразделении.

"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – отметили в ОГА.

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