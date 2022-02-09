В Запорожье показали проект 'Большой стройки' железнодорожного путепровода в составе магистрали через Днепр

Служба автомобильных дорог в Запорожской области разработала видеомодель будущего железнодорожного путепровода, который должен стать частью всей транспортной магистрали через Днепр. Видеоролик с визуализацией железнодорожного путепровода размещен на Youtube-канале дорожного ведомства.

Строительство железнодорожного путепровода уже ведется. В составе всего мостового комплекса он фигурирует под названием "сооружение №18". Известно, что под путепроводом будет также проходить заезд на вантовый мост со стороны улицы Тюленина.

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В данный момент на сооружении №18 ведется разработка грунта котлована промежуточной опоры №1 и осуществляется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре №2.

Мостовой ансамбль в Запорожье вместе с заездами имеет общую длину 9 км. Его строительство было начато еще в 2004 году, но вскоре было остановлено и возобновлено только после включения объекта в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В декабре 2020 года уже было открыто движение по одному из проездов балочного моста между островом Хортица и районом Бабурка, а 22 января 2022 года заработала верховая часть вантового моста.

В общей сложности в состав комплекса, кроме двух внеклассовых мостов, входят 6 транспортных развязок и 26 искусственных сооружений.

В 2021 году в Украине было построено и восстановлено 250 мостов и искусственных сооружений. Наряду с открытием движения по Запорожским мостам в рамках "Большой стройки" началась реализация еще двух крупных проектов – строительство мостов через Днепр в Кременчуге и в Ямполе через Днестр. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.