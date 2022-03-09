В Запорожье откроют гуманитарные коридоры: мэр Энергодара выступил с заявлением

В среду, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар и "зеленый" – для эвакуации населения – в Запорожье. Режим прекращения огня объявлен с 9:00.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что ориентировочно с 12:00 до 13:00 в город будет доставлен инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

Орлов подчеркнул, что на обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара. Кроме того, можно сформировать колонну из личного транспорта, которой разрешено следовать за автобусами.

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Мэр Энергодара предупредил, что все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста, о чем нужно позаботиться заранее.

"Место сбора граждан для эвакуации – участок дороги на улице Курчатова, от "красного" дома до набережной в сторону прогулочного канала. Сбор жителей города и жителей соседних сел ориентировочно с 12:00 до 13:00! С собой обязательно иметь документы!" – сообщил Орлов.

Также 9 марта будет продлено действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Гражданские лица смогут выехать с 9:00 до 21:00. Можно выезжать собственным транспортом. Также дополнительно около 14:00 из Полтавы вернутся в Сумы 22 автобуса, которые вывозили людей 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские оккупанты цинично открыли огонь по автобусу с гражданским населением. Взрослым и детям, которые эвакуировались из Макарова Киевской области, пришлось идти около 4 км пешком под обстрелами;

в Буче и Гостомеле под Киевом, где ВСУ отбивают атаки российских войск, 6 марта не могли эвакуировать людей. Местные говорят, что оккупанты расстреливали даже гражданское население.

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