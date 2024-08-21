В Запорожье отдельным категориям переселенцев оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы в Запорожье продолжают получать продуктовые наборы, переданные Фондом Ринатом Ахметовым в "Зеленый центр Метинвест". Эта помощь предназначена для ВПЛ, которые еще не получали помощь в 2024 году и имеют статус:

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– ВПЛ с инвалидностью;

– пенсионеры старше 60 лет;

– одинокие родители, опекуны или попечители;

– многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей.

Что входит в продуктовый набор? Продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.